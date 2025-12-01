Soirée jeux à la Médiathèque Route de la Petite Palud Landerneau
Soirée jeux à la Médiathèque
Route de la Petite Palud Médiathèque de Landerneau Landerneau Finistère
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Pour bien démarrer les vacances, la médiathèque et la ludothèque la cabane des p’tits lutins vous invitent à une soirée jeux à partir de 19h.
Venez en profiter en famille ou entre amis ! .
Route de la Petite Palud Médiathèque de Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00
