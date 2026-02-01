Soirée Jeux à la Médiathèque Léode Chaillé-les-Marais

Soirée Jeux à la Médiathèque Léode

19 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais Vendée

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13 22:30:00

2026-02-13

C’est les vacances !! Venez vous amuser à la Médiathèque Léode. Boissons et gourmandises.

Envie de passer une soirée conviviale autour de jeux de société ?

Au programme

Complicité, bonne humeur et rires garantis !

Ouvert à tous les âges bonne ambiance assurée !

N’hésitez pas à partager et à venir accompagnés ! .

mediatheque@chaille-les-marais.fr

English :

It’s the vacations! Come and have fun at the Médiathèque Léode. Drinks and treats.

