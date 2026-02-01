Soirée Jeux à la Médiathèque Léode Chaillé-les-Marais
Soirée Jeux à la Médiathèque Léode Chaillé-les-Marais vendredi 13 février 2026.
Soirée Jeux à la Médiathèque Léode
19 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais Vendée
Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13 22:30:00
2026-02-13
C’est les vacances !! Venez vous amuser à la Médiathèque Léode. Boissons et gourmandises.
Envie de passer une soirée conviviale autour de jeux de société ?
Au programme
Complicité, bonne humeur et rires garantis !
Ouvert à tous les âges bonne ambiance assurée !
N’hésitez pas à partager et à venir accompagnés ! .
19 Rue du 11 Novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire mediatheque@chaille-les-marais.fr
English :
It’s the vacations! Come and have fun at the Médiathèque Léode. Drinks and treats.
