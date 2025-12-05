Soirée jeux à la MJC Châteauvert MJC châteauvert Valence
MJC châteauvert 3 place des Buissonnets Valence Drôme
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
2025-12-05
Venez vous amuser en famille ou entre amis, découvrir ou redécouvrir des jeux classiques ou plus insolites.
MJC châteauvert 3 place des Buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr
English :
Come and have fun with family and friends, and discover or rediscover classic and unusual games.
German :
Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit der Familie oder mit Freunden, entdecken Sie klassische oder ungewöhnlichere Spiele oder entdecken Sie sie wieder.
Italiano :
Venite a divertirvi con la famiglia o con gli amici e a scoprire o riscoprire giochi classici o più insoliti.
Espanol :
Venga a divertirse en familia o con amigos, y descubra o redescubra juegos clásicos o más insólitos.
L’événement Soirée jeux à la MJC Châteauvert Valence a été mis à jour le 2025-11-10 par Valence Romans Tourisme