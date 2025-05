Soirée Jeux à la Poule aux Potes avec l’Apprenti Sage – La Poule aux Potes Cahors, 22 mai 2025 19:30, Cahors.

Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-22 19:30:00

fin : 2025-05-22

Date(s) :

2025-05-22

C’est la petite soirée que vous adorez tous, c’est la soirée jeux avec le génial Hervé de la boutique L’apprenti Sage ! Rdv dès 19h30 le jeudi 22 mai.

Alors on vient se détendre au café et profiter d’un moment agréable autour d’un puzzle, d’un jeu de société, de cartes ou de plateau .

L’apprenti Sage déménage à la poule le temps d’une soirée dans le jeu et la bonne humeur! Alors venez nombreux parents/enfants et ou amis profiter de ce moment de convivialité en sirotant une de nos délicieuses bières/vins ou boissons locales !

La Poule aux Potes 68 Rue Pèlegry

Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

It’s the little party you’ve all come to love: game night with the brilliant Hervé from the L’apprenti Sage store! Join us at 7.30pm on Thursday, May 22.

So come and relax in the café and enjoy a pleasant moment over a puzzle, board game or card game.

L’apprenti Sage moves to the henhouse for an evening of fun and games! So come along, parents/children and friends alike, and enjoy a convivial evening sipping one of our delicious beers/wines or local drinks!

German :

Es ist der kleine Abend, den Sie alle lieben, der Spieleabend mit dem genialen Hervé aus der Boutique L’apprenti Sage! Treffpunkt ab 19:30 Uhr am Donnerstag, den 22. Mai.

Wir kommen also, um uns im Café zu entspannen und einen angenehmen Moment bei einem Puzzle, einem Brett-, Karten- oder Gesellschaftsspiel zu genießen.

Der Lehrling Sage zieht für einen Abend mit Spiel und guter Laune in die Henne um! Kommen Sie also zahlreich mit Ihren Eltern, Kindern oder Freunden und genießen Sie diesen Moment der Geselligkeit bei einem unserer köstlichen Biere/Weine oder lokalen Getränke!

Italiano :

È la piccola festa che tutti amate: una serata di giochi con il brillante Hervé del negozio L’apprenti Sage! L’evento inizia alle 19.30 di giovedì 22 maggio.

Venite, rilassatevi nella caffetteria e divertitevi con un puzzle, un gioco da tavolo o un gioco di carte.

L’Apprendista Sage si trasferisce nel pollaio per una serata di giochi e divertimento! Venite anche voi, genitori/bambini e amici, e godetevi una serata conviviale sorseggiando una delle nostre deliziose birre/vini o bevande locali!

Espanol :

Es la pequeña fiesta que a todos os gusta: ¡noche de juegos con el genial Hervé, de la tienda L’apprenti Sage! La cita es el jueves 22 de mayo a las 19.30 horas.

Ven, relájate en la cafetería y pasa un buen rato con un puzzle, un juego de mesa o de cartas.

El Aprendiz de Sabio se traslada al gallinero para pasar una tarde de juegos y diversión Vengan padres, hijos y amigos a disfrutar de una velada distendida tomando una de nuestras deliciosas cervezas, vinos o bebidas locales

