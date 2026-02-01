Soirée Jeux à la salle polyvalente de Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye

Soirée Jeux à la salle polyvalente de Plancy-l’Abbaye

Vendredi 20 Février 2026 De 20h à 22h30

Soirée Jeux

Soirée jeux de société et jeux vidéo au programme!

Petits & grands sont la bienvenue. .

