Soirée Jeux à la salle polyvalente de Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye

salle polyvalente Plancy-l’Abbaye Aube
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20 22:30:00
2026-02-20
Vendredi 20 Février 2026 De 20h à 22h30
Soirée Jeux
Soirée jeux de société et jeux vidéo au programme!
Petits & grands sont la bienvenue. .
salle polyvalente Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est pour-tous.lecture@wanadoo.fr
