L’Auberge Espalionne propose des soirées en libre accès à dates fixes à Espalion et aux alentours

Le principe?

Chacun amène ses jeux, on lance une table, puis 2 puis…. selon l’affluence!

On découvre des jeux, on propose les siens… il y en a pour tous les goûts! Citadelles, Azul, Code names, Dixit, the game, 6 qui prend, Unanimo, Skull ans roses, Nouvelles contrées, Splendor, la mafia de Cuba, tarot, échecs, bamboleo…

Nouveau ! L’Auberge Espalionne a les siens désormais, la cagnotte nous a permis d’acheter Esquissé, Speed Bac et Tamaloo !

Petit rappel les soirées jeux de l’Auberge, c’est tous les 1ers jeudis et 3èmes mardis de chaque mois (sauf contre-ordre)

N’hésitez pas à vous inviter aux tables, l’idée est d’accueillir les nouveaux joueurs! .

5 rue de Perse

Espalion 12500 Aveyron Occitanie contact@laubergeespalionne.fr

English :

The Auberge Espalionne offers free access evenings at fixed dates in Espalion and its surroundings

German :

Die Auberge Espalionne bietet zu festen Terminen in Espalion und Umgebung frei zugängliche Abende an

Italiano :

L’Auberge Espalionne offre serate ad accesso libero in date prestabilite a Espalion e dintorni

Espanol :

El Auberge Espalionne ofrece veladas de libre acceso en fechas fijas en Espalion y sus alrededores

