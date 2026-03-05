Soirée jeux à Ludon-Médoc

Ludon-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

[ SOIRÉE JEUX ] Venez vous amuser en famille et/ou entre amis à la soirée jeux organisée par l’Asso Jeu m’Fais la Malle ! ♟

Foyer Rural

Samedi 07 mars de 20h à minuit

A partir de 10 ans 2€/famille non adhérente

Buvette sur place .

Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 16 31 jfm.medocestuaire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux à Ludon-Médoc

L’événement Soirée jeux à Ludon-Médoc Ludon-Médoc a été mis à jour le 2026-03-03 par Margaux Médoc Tourisme