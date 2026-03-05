Soirée jeux à Ludon-Médoc Ludon-Médoc
Ludon-Médoc Gironde
[ SOIRÉE JEUX ] Venez vous amuser en famille et/ou entre amis à la soirée jeux organisée par l’Asso Jeu m’Fais la Malle ! ♟
Foyer Rural
Samedi 07 mars de 20h à minuit
A partir de 10 ans 2€/famille non adhérente
Buvette sur place .
Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 16 31 jfm.medocestuaire@gmail.com
