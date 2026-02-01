Soirée jeux à Saint-Pierre-Toirac

salle des fêtes Saint-Pierre-Toirac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 22:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Les associations la LoCollective, le Club des aînés et du patrimoine de St Pierre Toirac, vous donne rendez vous à partir de 18h30 à la salle des fêtes de St Pierre pour une soirée de jeux en tout genre, pour tous les goûts et pour tous les âges.

Les associations la LoCollective, le Club des aînés et du patrimoine de St Pierre Toirac, vous donne rendez vous à partir de 18h30 à la salle des fêtes de St Pierre pour une soirée de jeux en tout genre, pour tous les goûts et pour tous les âges.

.

salle des fêtes Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie +33 5 65 10 85 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The associations la LoCollective, the Club des aînés et du patrimoine de St Pierre Toirac, invite you to an evening of games of all kinds, for all tastes and ages, starting at 6:30 p.m. at the St Pierre salle des fêtes.

L’événement Soirée jeux à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Figeac