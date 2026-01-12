Soirée jeux à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Gratuit
Début : Mardi 2026-01-13
fin : 2026-01-13
2026-01-13
Venez partager un moment convivial autour de jeux de société, dans la bonne humeur !
Apéritif partagé chacun apporte à boire et/ou à manger.
Gratuit et ouvert à tous (petits et grands bienvenus)
N’hésitez pas à venir solo, en famille ou entre amis ! .
33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 bibliostlaurentdolt@gmail.com
English :
Come and join us for a fun-filled evening of board games!
