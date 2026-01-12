Soirée jeux à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt

Soirée jeux à St Laurent d’Olt

33 rue principale Saint-Laurent-d'Olt Aveyron

Gratuit

Mardi 2026-01-13

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Venez partager un moment convivial autour de jeux de société, dans la bonne humeur !

Apéritif partagé chacun apporte à boire et/ou à manger.

Gratuit et ouvert à tous (petits et grands bienvenus)

N’hésitez pas à venir solo, en famille ou entre amis ! .

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 bibliostlaurentdolt@gmail.com

Come and join us for a fun-filled evening of board games!

