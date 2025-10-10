Soirée jeux à Vernègues Salle des fêtes de Vernègues Vernègues

Soirée jeux à Vernègues

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 20h. Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues Bouches-du-Rhône

Le Conseil Municipal des Jeunes en partenariat avec la Bibliothèque de Vernègues organisent une soirée jeux !

Au programme jeux de société et bonne ambiance pour petits et grands (à partir de 8 ans) ! Vous êtes invités à apporter vos jeux pour les faire découvrir aux autres participants.



Venez nombreux pour partager un moment convivial et amusant en famille ou entre amis ! .

Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07 bibliotheque@vernegues.com

The library of Vernègues and the youth municipal council organise a board games night !

Der Jugendgemeinderat organisiert in Zusammenarbeit mit der Bibliothek von Vernègues einen Spieleabend!

Il Consiglio Comunale dei Giovani e la Biblioteca di Vernègues organizzano una serata di giochi!

El Consejo Municipal de la Juventud y la Biblioteca de Vernègues organizan una velada lúdica

