Soirée jeux à Vernègues Salle des fêtes de Vernègues Vernègues

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 20h. Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues Bouches-du-Rhône
Le Conseil Municipal des Jeunes en partenariat avec la Bibliothèque de Vernègues organisent une soirée jeux !
Au programme jeux de société et bonne ambiance pour petits et grands (à partir de 8 ans) ! Vous êtes invités à apporter vos jeux pour les faire découvrir aux autres participants.
Venez nombreux pour partager un moment convivial et amusant en famille ou entre amis ! .
Salle des fêtes de Vernègues Rue Alpilles Luberon Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07 bibliotheque@vernegues.com
English :
The library of Vernègues and the youth municipal council organise a board games night !
German :
Der Jugendgemeinderat organisiert in Zusammenarbeit mit der Bibliothek von Vernègues einen Spieleabend!
Italiano :
Il Consiglio Comunale dei Giovani e la Biblioteca di Vernègues organizzano una serata di giochi!
Espanol :
El Consejo Municipal de la Juventud y la Biblioteca de Vernègues organizan una velada lúdica
