SOIREE JEUX ADOS-ADULTES Madiathèque de MAYENNE Mayenne

Madiathèque de MAYENNE 396 rue Volney Mayenne Mayenne
Début : 2026-01-16 18:45:00
fin : 2026-01-16 22:00:00
2026-01-16
Et si on passait du temps à jouer en famille ?
Vous voulez pousser des pions et lancer des dés ? Bonne nouvelle, les soirées jeux de société reviennent à la médiathèque une fois par mois !
Retrouvez vos ludothécaires préférés lors de parties endiablées. Du jeu d’ambiance au jeu de plateau stratégique, il y en aura pour tout le monde !
Inscription conseillée. .
Madiathèque de MAYENNE 396 rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71
English :
How about some family play time?
