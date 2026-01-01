SOIREE JEUX ADOS-ADULTES Madiathèque de MAYENNE Mayenne

SOIREE JEUX ADOS-ADULTES

Madiathèque de MAYENNE 396 rue Volney Mayenne Mayenne

Début : 2026-01-16 18:45:00

fin : 2026-01-16 22:00:00

2026-01-16

Et si on passait du temps à jouer en famille ?

Vous voulez pousser des pions et lancer des dés ? Bonne nouvelle, les soirées jeux de société reviennent à la médiathèque une fois par mois !

Retrouvez vos ludothécaires préférés lors de parties endiablées. Du jeu d’ambiance au jeu de plateau stratégique, il y en aura pour tout le monde !

Inscription conseillée. .

Madiathèque de MAYENNE 396 rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71

English :

How about some family play time?

