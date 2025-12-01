Soirée Jeux Ados Saint-André-les-Vergers
Soirée Jeux Ados Saint-André-les-Vergers vendredi 12 décembre 2025.
Soirée Jeux Ados
Ludothèque Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12
> pour le s11-18 ans .
Ludothèque Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 79 08 08 ludotheque@ville-saint-andre-les-vergers.fr
