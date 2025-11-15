Soirée jeux Salle des fêtes Aillevillers-et-Lyaumont

Soirée jeux

Venez vous amuser à la Soirée Jeux à la salle des fêtes d’Aillevillers, à partie de 20 h et jusqu’à minuit. L’entrée est gratuite et pour tout public. Les jeux de société et les jeux en bois raviront petits et grands. Des boissons et des brioches seront en vente pour agrémenter la soirée . Le tout organisée par la médiathèque d’Aillevillers avec le concours de La Comté Ludique de Luxeuil et la médiathèque de Haute Saône. .

Salle des fêtes Place Pierre Bolle Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 78 52 71 bibliotheque.aillevillers@gmail.com

