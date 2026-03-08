Soirée jeux

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Le collectif jeux du Centre Socio-Culturel propose une soirée jeux par mois, ouverte à toutes et tous. La prochaine aura lieu le vendredi 3 avril, de 18 h à 23 h. Des jeux vous seront proposés et vous pouvez apporter les vôtres. Boissons sur place, pique-nique sorti du panier. Le lieu sera indiqué prochainement. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

English : Soirée jeux

