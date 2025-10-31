Soirée jeux ambiance Halloween Baume-les-Dames
Soirée jeux ambiance Halloween Baume-les-Dames vendredi 31 octobre 2025.
Soirée jeux ambiance Halloween
Hôtel des Services Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Soirée jeux ambiance spéciale Halloween.
Venez déguisé pour effrayer les participants. .
Hôtel des Services Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté tasmeilleurtempsdejouer@gmail.com
English :
German : Soirée jeux ambiance Halloween
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée jeux ambiance Halloween Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-10-20 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS