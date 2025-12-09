Soirée jeux ambiance Pull moche de Noël Place Jean Moulin Baume-les-Dames

Soirée jeux ambiance Pull moche de Noël

Place Jean Moulin Hôtel des services Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Concours du plus beau pull moche de Noël organisé par T’as meilleur temps de jouer.

Sur inscription uniquement. .

Place Jean Moulin Hôtel des services Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté tasmeilleurtempsdejouer@gmail.com

English : Soirée jeux ambiance Pull moche de Noël

L’événement Soirée jeux ambiance Pull moche de Noël Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-12-06 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS