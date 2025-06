Soirée jeux aquatiques et pique-nique partagé Piscine de Montmoreau Montmoreau 30 août 2025 18:45

Soirée jeux aquatiques et pique-nique partagé Piscine de Montmoreau 5 Allée du stade Montmoreau Charente

Début : Samedi 2025-08-30 18:45:00

fin : 2025-08-30 21:30:00

2025-08-30

Soirée jeux aquatiques ouvert à tout public pour clôturer la saison estivale de la piscine. Pique nique partagé avec les membres du club de natation. Chacun apporte ce qu’il veut et ses couverts.

Piscine de Montmoreau 5 Allée du stade

Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 42 89 59 ajm.natation@gmail.com

English :

Water games evening open to the public to close the pool’s summer season. Shared picnic. Everyone brings what they want and their own cutlery.

German :

Ein Abend mit Wasserspielen, der allen Besuchern offen steht, um die Sommersaison des Schwimmbads abzuschließen. Gemeinsames Picknick mit den Mitgliedern des Schwimmvereins. Jeder bringt mit, was er möchte und sein eigenes Besteck.

Italiano :

Serata di giochi d’acqua aperta al pubblico per chiudere la stagione estiva della piscina. Picnic condiviso con i membri del club di nuoto. Ognuno porta ciò che vuole e le proprie posate.

Espanol :

Velada de juegos acuáticos abierta al público para clausurar la temporada de verano de la piscina. Picnic compartido con los miembros del club de natación. Cada uno trae lo que quiere y sus propios cubiertos.

