Soirée jeux au Bistrot 4 Grains Restaurant Bistrot 4 Grains Salies-de-Béarn

Soirée jeux au Bistrot 4 Grains

Restaurant Bistrot 4 Grains 6 place Jeanne d’Albrêt Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Le bon moment pour vous faire expliquer les jeux reçus à Noël dans une ambiance détendue, chaleureuse et copieusement agrémentée. Rendez-vous place Jeanne d’Albret pour retrouver vos animateurs préférés et toute l’équipe revigorée des 4 Grains. .

Restaurant Bistrot 4 Grains 6 place Jeanne d’Albrêt Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

