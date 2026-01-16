Soirée jeux au coin du feu Le nid qui danse Baignes

Soirée jeux au coin du feu

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13 22:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Venez passer une agréable soirée au coin du feu, une découverte présentée et animée par la douce Émilie pour le plaisir de jouer, de partager, et de goûter une petite surprise à la pause.

Sur inscription, don libre .

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 45 90 contact@lenidquidanse.fr

