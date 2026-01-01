Soirée jeux au pôle culturel Pôle culturel de Narrosse Narrosse

Soirée jeux au pôle culturel

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Rejoignez-nous pour une soirée jeux conviviale où stratégie, rires et découvertes ludiques seront au rendez-vous ! Entrée libre .

Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux au pôle culturel

L’événement Soirée jeux au pôle culturel Narrosse a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Grand Dax