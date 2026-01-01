Soirée jeux au pôle culturel Pôle culturel de Narrosse Narrosse
Soirée jeux au pôle culturel Pôle culturel de Narrosse Narrosse vendredi 20 février 2026.
Soirée jeux au pôle culturel
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Rejoignez-nous pour une soirée jeux conviviale où stratégie, rires et découvertes ludiques seront au rendez-vous ! Entrée libre .
Pôle culturel de Narrosse 1 route de Sort Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 24 54 communication@mairie-narrosse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux au pôle culturel
L’événement Soirée jeux au pôle culturel Narrosse a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Grand Dax