Soirée jeux au vrac café Vrac café Champnétery

Soirée jeux au vrac café

Vrac café 2 Rue du Stade Champnétery Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Le tripot du vrac café de Champnetery ouvre ses portes une fois par mois pour une soirée torride. En invité, tarot, belote, poker mais aussi scrabble et jeux de plateaux ou jeux d’ambiance, c’est vous qui voyez. Alors, joueurs et joueuses, sortez vos atouts, ne restez pas sur le carreau, et venez vous rencontrer et amenez vos jeux. .

Vrac café 2 Rue du Stade Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 01 56 levrac87@gmail.com

