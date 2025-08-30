Soirée jeux avec la Guilde des Sept Vallées Tiers Lieu d’Azun Aucun

Soirée jeux avec la Guilde des Sept Vallées

Début : 2025-11-14 20:00:00

2025-11-14

La Guilde des Sept Vallées vous propose une nouvelle soirée de jeux ! Venez découvrir de nouveaux jeux et affronter les joueur.se.s de la vallée.

Gratuit. Boissons locales sur place. .

English :

The Guilde des Sept Vallées invites you to a new evening of gaming! Come and discover new games and take on local players.

German :

Die Gilde der Sieben Täler bietet Ihnen einen neuen Spieleabend an! Entdecken Sie neue Spiele und treten Sie gegen die Spieler/innen aus dem Tal an.

Italiano :

La Guilde des Sept Vallées organizza una nuova serata di giochi! Venite a scoprire nuovi giochi e a sfidare i giocatori della valle.

Espanol :

La Guilde des Sept Vallées organiza una nueva noche de juegos Ven a descubrir nuevos juegos y a enfrentarte a jugadores del valle.

