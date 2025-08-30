Soirée jeux avec la Guilde des Sept Vallées Tiers Lieu d’Azun Aucun
Soirée jeux avec la Guilde des Sept Vallées Tiers Lieu d’Azun Aucun vendredi 14 novembre 2025.
Soirée jeux avec la Guilde des Sept Vallées
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-14 20:00:00
2025-11-14
La Guilde des Sept Vallées vous propose une nouvelle soirée de jeux ! Venez découvrir de nouveaux jeux et affronter les joueur.se.s de la vallée.
Gratuit. Boissons locales sur place. .
Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org
English :
The Guilde des Sept Vallées invites you to a new evening of gaming! Come and discover new games and take on local players.
German :
Die Gilde der Sieben Täler bietet Ihnen einen neuen Spieleabend an! Entdecken Sie neue Spiele und treten Sie gegen die Spieler/innen aus dem Tal an.
Italiano :
La Guilde des Sept Vallées organizza una nuova serata di giochi! Venite a scoprire nuovi giochi e a sfidare i giocatori della valle.
Espanol :
La Guilde des Sept Vallées organiza una nueva noche de juegos Ven a descubrir nuevos juegos y a enfrentarte a jugadores del valle.
