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AGENDA · Courcerac

Soirée jeux avec la Ludothèque Courcerac

samedi 5 décembre 2026 · Courcerac

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
17160 Courcerac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Courcerac

Soirée jeux avec la Ludothèque

Salle des fêtes Courcerac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:00:00
fin : 2026-12-05 00:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Une soirée conviviale autour des jeux !
Venez seul, en famille ou entre amis, pour partager un bon moment et découvrir de nouveaux jeux.
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Salle des fêtes Courcerac 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14  ludotheque@valsdesaintonge.fr

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English :

A fun evening of games!
Come on your own, with your family or with friends, to have a great time and discover some new games.

L’événement Soirée jeux avec la Ludothèque Courcerac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge