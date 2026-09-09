Informations pratiques

Courcerac

Soirée jeux avec la Ludothèque

Salle des fêtes Courcerac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05 00:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Une soirée conviviale autour des jeux !

Venez seul, en famille ou entre amis, pour partager un bon moment et découvrir de nouveaux jeux.

.

Salle des fêtes Courcerac 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14 ludotheque@valsdesaintonge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun evening of games!

Come on your own, with your family or with friends, to have a great time and discover some new games.

L’événement Soirée jeux avec la Ludothèque Courcerac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge