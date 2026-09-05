UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Eyzerac

Soirée jeux avec la ludothèque Le Chat Pline Eyzerac

vendredi 13 novembre 2026 · Le Chat Pline · Eyzerac

Soirée jeux avec la ludothèque Le Chat Pline Eyzerac

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Chat Pline
Adresse
47 rue Général Lamy
Ville
24800 Eyzerac
Département
Dordogne
Tarif

Eyzerac

Soirée jeux avec la ludothèque

Le Chat Pline 47 rue Général Lamy Eyzerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 19:00:00
fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :
2026-11-13

Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux dans un lieu convivial. Gratuit, ouvert à tous.
Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux dans un lieu convivial. Gratuit, ouvert à tous.   .

Le Chat Pline 47 rue Général Lamy Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux avec la ludothèque

Come play and discover new games in a friendly setting. It’s free and open to everyone.

L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Eyzerac a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère

À voir aussi à Eyzerac (Dordogne)