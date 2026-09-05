Soirée jeux avec la ludothèque Le Chat Pline Eyzerac

Informations pratiques

Eyzerac

Soirée jeux avec la ludothèque

Le Chat Pline 47 rue Général Lamy Eyzerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux dans un lieu convivial. Gratuit, ouvert à tous.

Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux dans un lieu convivial. Gratuit, ouvert à tous. .

Le Chat Pline 47 rue Général Lamy Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

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English : Soirée jeux avec la ludothèque

Come play and discover new games in a friendly setting. It’s free and open to everyone.

L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Eyzerac a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère