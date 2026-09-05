Soirée jeux avec la ludothèque Le Chat Pline Eyzerac
vendredi 13 novembre 2026 · Le Chat Pline · Eyzerac
Informations pratiques
Eyzerac
Soirée jeux avec la ludothèque
Le Chat Pline 47 rue Général Lamy Eyzerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 19:00:00
fin : 2026-11-13 22:00:00
Date(s) :
2026-11-13
Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux dans un lieu convivial. Gratuit, ouvert à tous.
Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux dans un lieu convivial. Gratuit, ouvert à tous. .
Le Chat Pline 47 rue Général Lamy Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux avec la ludothèque
Come play and discover new games in a friendly setting. It’s free and open to everyone.
L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Eyzerac a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Eyzerac (Dordogne)
- Loto des écoles Eyzerac 31 octobre 2026