Soirée jeux avec la Ludothèque La Croix-Comtesse
samedi 14 novembre 2026 · La Croix-Comtesse
Informations pratiques
La Croix-Comtesse
Soirée jeux avec la Ludothèque
Salle communale La Croix-Comtesse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 00:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Une soirée conviviale autour des jeux !
Venez seul, en famille ou entre amis, pour partager un bon moment et découvrir de nouveaux jeux.
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Salle communale La Croix-Comtesse 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14 ludotheque@valsdesaintonge.fr
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English :
A fun evening of games!
Come on your own, with your family or with friends, to have a great time and discover some new games.
L’événement Soirée jeux avec la Ludothèque La Croix-Comtesse a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge