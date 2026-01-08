Soirée jeux avec la ludothèque Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay

Soirée jeux avec la ludothèque

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Venez découvrir une sélection de jeux proposées par les ludothécaires pour notre soirée jeux.

Accès libre

Possibilité de manger sur place, pensez à votre pique-nique. .

Pôle enfance Maurice-Caillon 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

