La ludothèque vous propose une soirée jeux le vendredi 13 février à partir de 20h.
Rendez-vous à la base de la Cascade. .
Route de la Boissière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialpaysdolt@yahoo.fr
English :
The toy library invites you to a games evening on Friday February 13 from 8pm.
L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-01-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)