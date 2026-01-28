Soirée jeux avec la ludothèque

Route de la Boissière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif :

Date :

Début : Vendredi 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

La ludothèque vous propose une soirée jeux le vendredi 13 février à partir de 20h.

Rendez-vous à la base de la Cascade. .

Route de la Boissière Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialpaysdolt@yahoo.fr

English :

The toy library invites you to a games evening on Friday February 13 from 8pm.

L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-01-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)