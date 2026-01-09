Soirée jeux avec la ludothèque Bibliothèque Thénezay Thénezay

Soirée jeux avec la ludothèque

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

2026-04-24

Venez découvrir une sélection de jeux proposées par les ludothécaires pour notre soirée jeux.

Accès libre

Possibilité de manger sur place, pensez à votre pique-nique. .

Bibliothèque Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

