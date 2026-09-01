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Soirée jeux avec la ludothèque Rue Albert Theulier Thiviers

vendredi 18 septembre 2026 · Rue Albert Theulier · Thiviers

Soirée jeux avec la ludothèque Rue Albert Theulier Thiviers

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Rue Albert Theulier
Adresse
Ludothèque
Ville
24800 Thiviers
Département
Dordogne
Tarif

Thiviers

Soirée jeux avec la ludothèque

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux dans un lieu convivial. Gratuit, ouvert à tous.
Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux dans un lieu convivial. Gratuit, ouvert à tous.   .

Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 

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English : Soirée jeux avec la ludothèque

Come play and discover new games in a friendly setting. It’s free and open to everyone.

L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère

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