Soirée jeux avec la ludothèque Rue Albert Theulier Thiviers
vendredi 18 septembre 2026 · Rue Albert Theulier · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Soirée jeux avec la ludothèque
Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux dans un lieu convivial. Gratuit, ouvert à tous.
Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux dans un lieu convivial. Gratuit, ouvert à tous. .
Rue Albert Theulier Ludothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
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English : Soirée jeux avec la ludothèque
Come play and discover new games in a friendly setting. It’s free and open to everyone.
L’événement Soirée jeux avec la ludothèque Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
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