Soirée jeux avec Paris Social Club Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Les mardis, attends-toi à des fous rires, stratégies douteuses et parties qui s’enchaînent sans voir le temps passer : bienvenue dans une soirée jeux comme on les aime, ouverte, vivante et franchement déjantée. Que tu viennes solo ou accompagné·e, ici personne ne reste sur la touche et on t’intègre direct à une table et la magie opère.

Au programme : papotage, jeux de société et bonne humeur contagieuse. L’occasion parfaite de rencontrer du monde autrement, autour d’un plateau, d’un verre et d’un peu (beaucoup) de bluff. Merci de respecter la tranche d’âge indiquée (18–36 ans), pensée pour garder une ambiance fluide et complice.

19h : Accueil & présentations : on s’installe, on fait connaissance, on brise la glace.

19h – 19h45 : Commande des boissons et des plats, discussions, arrivée des retardataires… puis lancement des premières parties.

La soirée dure entre 2 et 3 heures, sans chrono rigide, tant que le plaisir est là, on joue.

C’EST QUI PARIS SOCIAL CLUB ?

Paris Social Club, c’est un projet événementiel international qui remet du lien là où il manque parfois. Leur idée : créer des espaces conviviaux, inclusifs et bienveillants pour favoriser les rencontres réelles. En quelques mois, déjà plus de 300 personnes rassemblées à travers une trentaine d’événements bilingues. Et si la prochaine, c’était toi ?

Cartes sur table, bluff à gogo et rencontres qui prennent : Paris Social Club débarque à Communale St-Ouen les mardis pour une soirée jeux où le fun est roi et les inconnus deviennent coéquipiers.

Du mardi 07 avril 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :

mardi

de 19h00 à 22h00

payant

Dès 5 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-12-29T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-04-07T19:00:00+02:00_2026-04-07T22:00:00+02:00;2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T22:00:00+02:00;2026-04-21T19:00:00+02:00_2026-04-21T22:00:00+02:00;2026-04-28T19:00:00+02:00_2026-04-28T22:00:00+02:00;2026-05-05T19:00:00+02:00_2026-05-05T22:00:00+02:00;2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T22:00:00+02:00;2026-05-19T19:00:00+02:00_2026-05-19T22:00:00+02:00;2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T22:00:00+02:00;2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T22:00:00+02:00;2026-06-09T19:00:00+02:00_2026-06-09T22:00:00+02:00;2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T22:00:00+02:00;2026-06-23T19:00:00+02:00_2026-06-23T22:00:00+02:00;2026-06-30T19:00:00+02:00_2026-06-30T22:00:00+02:00;2026-07-07T19:00:00+02:00_2026-07-07T22:00:00+02:00;2026-07-14T19:00:00+02:00_2026-07-14T22:00:00+02:00;2026-07-21T19:00:00+02:00_2026-07-21T22:00:00+02:00;2026-07-28T19:00:00+02:00_2026-07-28T22:00:00+02:00;2026-08-04T19:00:00+02:00_2026-08-04T22:00:00+02:00;2026-08-11T19:00:00+02:00_2026-08-11T22:00:00+02:00;2026-08-18T19:00:00+02:00_2026-08-18T22:00:00+02:00;2026-08-25T19:00:00+02:00_2026-08-25T22:00:00+02:00;2026-09-01T19:00:00+02:00_2026-09-01T22:00:00+02:00;2026-09-08T19:00:00+02:00_2026-09-08T22:00:00+02:00;2026-09-15T19:00:00+02:00_2026-09-15T22:00:00+02:00;2026-09-22T19:00:00+02:00_2026-09-22T22:00:00+02:00;2026-09-29T19:00:00+02:00_2026-09-29T22:00:00+02:00;2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T22:00:00+02:00;2026-10-13T19:00:00+02:00_2026-10-13T22:00:00+02:00;2026-10-20T19:00:00+02:00_2026-10-20T22:00:00+02:00;2026-10-27T19:00:00+02:00_2026-10-27T22:00:00+02:00;2026-11-03T19:00:00+02:00_2026-11-03T22:00:00+02:00;2026-11-10T19:00:00+02:00_2026-11-10T22:00:00+02:00;2026-11-17T19:00:00+02:00_2026-11-17T22:00:00+02:00;2026-11-24T19:00:00+02:00_2026-11-24T22:00:00+02:00;2026-12-01T19:00:00+02:00_2026-12-01T22:00:00+02:00;2026-12-08T19:00:00+02:00_2026-12-08T22:00:00+02:00;2026-12-15T19:00:00+02:00_2026-12-15T22:00:00+02:00;2026-12-22T19:00:00+02:00_2026-12-22T22:00:00+02:00;2026-12-29T19:00:00+02:00_2026-12-29T22:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/soiree-jeux-avec-paris-social-club/



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