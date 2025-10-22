Soirée jeux Salle des fêtes Avéron-Bergelle

Soirée jeux Salle des fêtes Avéron-Bergelle mercredi 22 octobre 2025.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-22 20:30:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

L’association La Taverne Ludique organise des soirée jeux.

Une soirée jeux de société offre une atmosphère chaleureuse et conviviale, où les rires fusent et les esprits s’animent autour d’une table bien garnie.

Les jeux de société, qu’ils soient classiques ou modernes, ont ce pouvoir de rassembler les gens de tous âges et de toutes origines. Que ce soit pour des moments de stratégie intense, des éclats de rire spontanés ou des compétitions amicales, chaque partie révèle une nouvelle dynamique entre les joueurs.

Au programme jeux de société modernes et classiques, dans une ambiance décontractée et conviviale. Que vous soyez débutant ou expert, il y aura toujours une place pour vous !

La Taverne ludique, le plaisir de jouer, c’est une association qui a pour but d’offrir un grand moment de plaisirs ludiques à tous ceux qui souhaitent se divertir autour d’un bon jeu de société. .

Salle des fêtes AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie +33 7 49 83 32 66 taverneludique32@gmail.com

English :

? The Taverne Ludique association organizes game nights.

A board game evening offers a warm and friendly atmosphere, where laughter and spirits are lifted around a well-stocked table.

Board games, whether classic or modern, have the power to bring people of all ages and backgrounds together. Whether it’s moments of intense strategy, spontaneous laughter or friendly competition, each game reveals a new dynamic between players.

? On the program: modern and classic board games, in a relaxed and friendly atmosphere. Whether you’re a beginner or an expert, there’s always a place for you!

German :

? Der Verein La Taverne Ludique organisiert Spieleabende.

Ein Spieleabend bietet eine warme und gesellige Atmosphäre, in der an einem reich gedeckten Tisch viel gelacht wird und die Gemüter erhitzt werden.

Brettspiele, ob klassisch oder modern, haben die Fähigkeit, Menschen jeden Alters und jeder Herkunft zusammenzubringen. Ob intensive strategische Momente, spontanes Lachen oder freundschaftliche Wettkämpfe jede Partie offenbart eine neue Dynamik zwischen den Spielern.

? Auf dem Programm stehen moderne und klassische Gesellschaftsspiele in einer entspannten und geselligen Atmosphäre. Ob Sie Anfänger oder Experte sind, es wird immer einen Platz für Sie geben!

Italiano :

? L’associazione Taverne Ludique organizza serate di gioco.

Una serata di giochi da tavolo offre un’atmosfera calda e amichevole, in cui le risate si sprigionano e gli spiriti si animano intorno a un tavolo ben fornito.

I giochi da tavolo, classici o moderni, hanno il potere di unire persone di ogni età e provenienza. Che si tratti di momenti di intensa strategia, risate spontanee o competizione amichevole, ogni partita rivela una nuova dinamica tra i giocatori.

? In programma: giochi da tavolo moderni e classici, in un’atmosfera rilassata e amichevole. Che siate principianti o esperti, c’è sempre un posto per voi!

Espanol :

? La asociación Taverne Ludique organiza veladas de juegos.

Una velada de juegos de mesa ofrece un ambiente cálido y acogedor, donde las risas se desbordan y los ánimos se animan en torno a una mesa bien surtida.

Los juegos de mesa, clásicos o modernos, tienen el poder de unir a personas de todas las edades y orígenes. Ya sean momentos de intensa estrategia, risas espontáneas o competición amistosa, cada partida revela una nueva dinámica entre los jugadores.

? En el programa: juegos de mesa modernos y clásicos, en un ambiente relajado y amistoso. Tanto si es principiante como experto, ¡siempre hay un sitio para usted!

