Soirée jeux Bar-sur-Aube

La ludothèque itinérante La Trottinette vous propose une soirée jeux médiévale ! Serez-vous les rois ou les manants de la soirée ? À moins que vous n’incarniez de valeureux chevaliers en quête de victoires !

– Medieval academy Bienvenue jeunes Élèves à la Medieval Academy, notre école de Chevalerie. Durant vos six prochains mois d’apprentissage, il vous faudra exceller lors des joutes et des tournois, parfaire vos études dans les codex de notre bibliothèque, et même accomplir des quêtes périlleuses au service de notre bon roi. Au gré de ces cours vous gagnerez ou vous perdrez des points, et, à la fin du semestre, le Roi Arthur adoubera l’élève ayant obtenu le plus de points !

– Kingdomino marquez un maximum de points en associant correctement vos dominos.

– Courtisans Ce soir a lieu le banquet de la reine. Un évènement majeur où les familles du royaume veulent se montrer à leur avantage. Les manœuvres vont bon train et tous les coups sont permis pour placer son favori sur le devant de la scène.

– Les charlatans de Belcastel Comme chaque année, le grand rassemblement des guérisseurs a lieu dans la ville de Belcastel. Achetez les bons ingrédients, mélangez-les dans votre sac et faites les meilleurs potions ! Saurez-vous vous arrêter avant l’explosion de votre chaudron ?

Dès 11 ans, gratuit, réservation conseillée. .

