Soirée jeux

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

La ludothèque La Trottinette vous propose une soirée nature !

Pour cela, retroussez vos manches, enfilez vos bottes et découvrez les jeux

– Mycelia apportez les gouttes de rosée magique de votre forêt jusqu’au Sanctuaire de la Vie. Rassemblez une équipe d’êtres fabuleux pour vous aider dans votre mission.

– Cascadia: dans ce jeu de pose de tuiles, chaque joueur constitue à la façon d’un puzzle un paysage naturel devant lui et le peuple de faune et flore en respectant des conditions et des objectifs qui détermineront le gagnant en fin de partie.

– Symbiose dans ce jeu de collection, constituez tranquillement votre petite mare et faîtes de votre étang le plus équilibré des écosystèmes, en parfaite symbiose avec les étangs à proximité…

– Beez Préparez-vous à prendre votre envol en tant qu’abeilles ! Faites attention aux abeilles opposées, vous rivaliserez avec elles pour atteindre des objectifs communs et secrets. Entre la planification des vols et le recueil du nectar, votre cerveau n’a pas fini de bourdonner !

Dès 11 ans.

Réservation appréciée Gratuit. .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée jeux Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne