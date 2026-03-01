Soirée jeux

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

La ludothèque La Trottinette vous propose de partir en expédition.

Pour cela, place aux jeux:

– Les aventuriers du rail: collectionnez des wagons pour prendre le contrôle de lignes de chemins de fer reliant les différentes villes des Etats-Unis. Plus longues seront vos routes, plus grand sera le nombre de points gagnés.

– Petit prince: chaque joueur tente de réaliser la plus belle des planètes et d’y accueillir renards, moutons, éléphants ou roses.

– Lost cities: chaque joueur organise son trajet en jouant des cartes qui lui permettent de déplacer son explorateur sur le plateau de jeu. Mais pour progresser sur chaque parcours, toute nouvelle carte posée doit obligatoirement être de valeur supérieure à celle qui précède !

– 7 wonders architects: bâtissez l’une des 7 merveilles du monde antique et collectez un maximum de points de victoire pour remporter la partie !

Dès 11 ans.

Réservation appréciée. Gratuit. .

Médiathèque Albert Gabriel Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 36 47 mediatheque@barsuraube.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée jeux Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne