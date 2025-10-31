Soirée Jeux Bibliothèque Municipale Salle Trait d’Union Bellefontaine

Soirée Jeux Bibliothèque Municipale Salle Trait d’Union Bellefontaine vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Jeux

Bibliothèque Municipale Salle Trait d’Union 192 Grande rue Bellefontaine Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Soirée Jeux spéciale Halloween + escape game le Secret de la Momie

Buffet salé et sucré à disposition.

2 € par joueur. Moins de 12 ans accompagnés.

Venez déguisés ;)Tout public

2 .

Bibliothèque Municipale Salle Trait d’Union 192 Grande rue Bellefontaine 88370 Vosges Grand Est +33 6 52 27 00 07

English :

Special Halloween games evening + escape game The Mummy’s Secret

Sweet and savoury buffet available.

2 ? per player. Under 12s must be accompanied.

Come in disguise ;)

German :

Spezieller Halloween-Spieleabend + Escape Game Le Secret de la Momie

Süßes und herzhaftes Buffet zur Verfügung.

2 ? pro Spieler. Unter 12 Jahren in Begleitung.

Kommen Sie verkleidet ;)

Italiano :

Serata speciale di giochi di Halloween + gioco di fuga Il segreto della mummia

Buffet dolce e salato a disposizione.

2? per giocatore. I minori di 12 anni devono essere accompagnati.

Venite travestiti ;)

Espanol :

Noche especial de juegos de Halloween + juego de escape El secreto de la momia

Buffet dulce y salado disponible.

2? por jugador. Menores de 12 años acompañados.

Ven disfrazado ;)

L’événement Soirée Jeux Bellefontaine a été mis à jour le 2025-10-18 par OT EPINAL ET SA REGION