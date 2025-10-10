Soirée jeux Médiathèque Bessines-sur-Gartempe

Soirée jeux Médiathèque Bessines-sur-Gartempe vendredi 10 octobre 2025.

Médiathèque 7 rue d'Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Votre médiathèque s'associe à nouveau à la ludothèque la Roulotte pour une fabuleuse soirée jeux ! Au programme de gros jeux en bois, un coin jouet pour les plus petits, des casses têtes, des jeux d'ambiances, des jeux de plateau de tout poil, pour les novices, pour les férus, les mauvais ou les bons joueurs, il y en aura pour tous les goûts ! De 6 mois à 106 ans !

+33 5 55 76 81 19 mediatheque-aufildesmots@outlook.fr

