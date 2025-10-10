Soirée jeux Médiathèque Bessines-sur-Gartempe
Médiathèque 7 rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Votre médiathèque s’associe à nouveau à la ludothèque la Roulotte pour une fabuleuse soirée jeux ! Au programme de gros jeux en bois, un coin jouet pour les plus petits, des casses têtes, des jeux d’ambiances, des jeux de plateau de tout poil, pour les novices, pour les férus, les mauvais ou les bons joueurs, il y en aura pour tous les goûts ! De 6 mois à 106 ans ! .
Médiathèque 7 rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 81 19 mediatheque-aufildesmots@outlook.fr
