Soirée jeux Médiathèque Bessines-sur-Gartempe
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque · Bessines-sur-Gartempe
Informations pratiques
Bessines-sur-Gartempe
Soirée jeux
Médiathèque 7 rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Votre médiathèque s’associe à nouveau à la ludothèque la Roulotte pour une fabuleuse soirée jeux ! Au programme : de gros jeux en bois, un coin jouet pour les plus petits, des casses têtes, des jeux d’ambiances, des jeux de plateau de tout poil, pour les novices, pour les férus, les mauvais ou les bons joueurs, il y en aura pour tous les goûts ! De 6 mois à 106 ans ! .
Médiathèque 7 rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 81 19 mediatheque-aufildesmots@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Monts du Limousin
À voir aussi à Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne)
- Visite de la plateforme de compostage de Bessines-sur-Gartempe, Plateforme de compostage, Bessines-sur-Gartempe 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Plateforme de compostage Plateforme de compostage ZA Occitania Bessines-sur-Gartempe 19 septembre 2026
- Randonnées pédestres La Bessinaude Stade Welsch Bessines-sur-Gartempe 20 septembre 2026
- Trail de Bessines dans le cadre d’Octobre rose Bessines-sur-Gartempe 4 octobre 2026
- Trail de la diligence Bessines-sur-Gartempe 4 octobre 2026