Soirée jeux Médiathèque Bessines-sur-Gartempe

Informations pratiques

Bessines-sur-Gartempe

Soirée jeux

Médiathèque 7 rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Votre médiathèque s’associe à nouveau à la ludothèque la Roulotte pour une fabuleuse soirée jeux ! Au programme : de gros jeux en bois, un coin jouet pour les plus petits, des casses têtes, des jeux d’ambiances, des jeux de plateau de tout poil, pour les novices, pour les férus, les mauvais ou les bons joueurs, il y en aura pour tous les goûts ! De 6 mois à 106 ans ! .

Médiathèque 7 rue d’Ingolsheim Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 81 19 mediatheque-aufildesmots@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Monts du Limousin