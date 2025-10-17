Soirée jeux Biblio’fil Bibliothèque Vallons-de-l’Erdre
Soirée jeux Biblio’fil Bibliothèque Vallons-de-l’Erdre vendredi 17 octobre 2025.
Soirée jeux Biblio’fil
Bibliothèque 2 Rue Saint-Maurice Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-10-17 21:00:00
2025-10-17
Jeux de société, amusement et défis garantis pour petits et grands !
Inscription conseillée. .
Bibliothèque 2 Rue Saint-Maurice Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com
English :
Board games, fun and challenges guaranteed for young and old!
German :
Gesellschaftsspiele, Spaß und Herausforderungen für Groß und Klein garantiert!
Italiano :
Giochi da tavolo, divertimento e sfide garantite per grandi e piccini!
Espanol :
Juegos de mesa, diversión y retos garantizados para grandes y pequeños
