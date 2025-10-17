Soirée jeux Biblio’fil Bibliothèque Vallons-de-l’Erdre

Soirée jeux Biblio’fil Bibliothèque Vallons-de-l’Erdre vendredi 17 octobre 2025.

Soirée jeux Biblio’fil

Bibliothèque 2 Rue Saint-Maurice Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Jeux de société, amusement et défis garantis pour petits et grands !

Inscription conseillée. .

Bibliothèque 2 Rue Saint-Maurice Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26 biblio.vallonsdelerdre@pays-ancenis.com

English :

Board games, fun and challenges guaranteed for young and old!

German :

Gesellschaftsspiele, Spaß und Herausforderungen für Groß und Klein garantiert!

Italiano :

Giochi da tavolo, divertimento e sfide garantite per grandi e piccini!

Espanol :

Juegos de mesa, diversión y retos garantizados para grandes y pequeños

L’événement Soirée jeux Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis