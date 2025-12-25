Soirée jeux – bibliothèque Buffon – 5e et 6e arrondissement, Bibliothèque Buffon Paris

Les bibliothèques des 5e et 6e arrondissement s’associent, afin de vous proposer une soirée jeux par mois : retrouvez les dates, lieux et horaires des soirées jeux à venir, de janvier à juin 2026.

Quels que soient votre âge, votre nombre, votre niveau de jeu, venez et découvrez de nombreux jeux, en compagnie de nos habitués et des bibliothécaires. Des tous petits aux plus grands, vous trouverez des jeux d’ambiance, de ressources, de stratégie, de bluff… Vous pouvez également apporter vos propres jeux pour les faire découvrir à d’autres.

Buffet participatif : contribuez avec vos spécialités, boissons ou nourriture.

Rendez-vous à la bibliothèque Buffon le 14 mars : entrée libre sans réservation de 18h à 22h, dans la limite des places disponibles (auditorium de 100 places au 5e étage).

Le programme des soirées jeux des bibliothèques du 5e et 6e arrondissements :

– Le 17 janvier à la bibliothèque André Malraux (6e arr.), 18h-22h, en présence d’interprètes LSF.

Attention : la soirée jeux du 17 janvier, initialement prévue à la bibliothèque Buffon, a été déplacée à la bibliothèque André Malraux.

– Le 14 février à la bibliothèques des littératures policières (dite BiLiPo) (5e arr.), 17h30-20h.

– Le 14 mars à la bibliothèque Buffon (5e arr.), 18h-22h.

– Le 18 avril à la bibliothèque Rainer Maria Rilke (5e arr.), 18h-22h.

– Le 30 mai à la bibliothèque Mohammed Arkoun (5e arr.), 18h-22h.

– Le 27 juin à la bibliothèque de L’Heure Joyeuse (5e arr.), 18h-20h.

Renseignements sur les horaires d’accès et modalités d’inscription à vérifier auprès de chaque bibliothèque concernée.

Retrouvez toutes les soirées jeux des bibliothèques du 5e et 6e arrondissement, de janvier à juin 2026 !

Le samedi 14 mars 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit

Renseignements sur place ou par téléphone, au 01 55 43 25 25.

Tout public.

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/



