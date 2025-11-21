Soirée Jeux Bibliothèque de Martignas sur Jalle Martignas-sur-Jalle

Soirée Jeux Vendredi 21 novembre, 19h00 Bibliothèque de Martignas sur Jalle Gironde

Entrée libre gratuite

Début : 2025-11-21T19:00:00+01:00 – 2025-11-21T22:30:00+01:00

Fin : 2025-11-21T19:00:00+01:00 – 2025-11-21T22:30:00+01:00

[JEUDI JEUX]

Seul, en famille ou entre amis, décourvrez e nouveaux jeux à découvrir, pour le plaisir de tous. Adresse, stratégie, mémoire et fous rires seront au menu !

Vendredi 21 novembre

De 19h à 22h30

Bibliothèque municipale

Public : 10 ans et +. Entrée libre et gratuite.

ℹ Contact : 05 57 97 91 21

Bibliothèque de Martignas sur Jalle Avenue de Verdun, Martignas sur Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Contact : 05 57 97 91 21

