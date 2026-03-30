Soirée jeux-Bibliothèque du 5éme arrondissement à Rainer-Maria Rilke Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris
Soirée jeux-Bibliothèque du 5éme arrondissement à Rainer-Maria Rilke Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris samedi 18 avril 2026.
Vous voulez jouer en famille ?
Vous cherchez des partenaires pour des parties endiablées ?
Ou vous passez simplement dans le coin et vous voyez de la lumière ?
Que vous soyez stratège aguerri ou joueur du dimanche, il y en aura pour tous les goûts !
Rejoignez-nous pour une soirée jeux sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité,
le samedi 18 avril, de 18h à 22h.
Entrez, installez-vous… et jouez !
Et pour tenir jusqu’au bout de la partie, apportez quelques victuailles à partager : notre buffet participatif n’attend que vous !
Jeux de hasard ou de stratégie, ambiance feutrée ou survoltée, venez jouer dans les bibliothèques du 5ème !
Le samedi 18 avril 2026
de 18h00 à 22h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T18:00:00+02:00_2026-04-18T22:00:00+02:00
Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris
+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.Rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke
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