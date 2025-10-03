Soirée Jeux Bibliothèque municipale de GORCY Gorcy

Soirée Jeux Vendredi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque municipale de GORCY

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis !

Découvrez une variété de jeux : jeux d’ambiance, jeux de stratégie, et bien sûr beaucoup de rires et de bonne humeur pour tous les âges.

Une soirée ludique où chacun trouve son plaisir et peut se challenger dans la bonne humeur.

Bibliothèque municipale de GORCY 59 RUE JEANNE D'ARC 54730 GORCY

bibliothèque municipale