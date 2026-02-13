Soirée Jeux, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Soirée Jeux Vendredi 27 mars, 19h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Il est 19h.

Vous passez par hasard dans le coin et vous remarquez de la lumière dans la bibliothèque Renaud-Barrault. Par une des fenêtres, des boîtes de jeux de société attirent votre attention. Vous vous approchez. Vous voyez des gens assis autour des tables : ils lancent des dés, poussent des pions et cachent des cartes dans leur manche.

Que faites-vous ?

Choix 1 : « Vous poussez la porte et entrez : je vous ai vu tricher ! ».

Choix 2 : « Vous aussi vous voulez vous amuser : vous poussez la porte et entrez ! ».

