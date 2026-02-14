Soirée jeux, Bibliothèque Victor-Hugo, Le Chesnay-Rocquencourt

Soirée jeux Vendredi 27 février, 17h30 Bibliothèque Victor-Hugo Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T17:30:00+01:00 – 2026-02-27T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T17:30:00+01:00 – 2026-02-27T23:00:00+01:00

Pour les amateurs passionnés de jeux de société ou simples curieux, seuls, en famille ou entre amis. Buffet participatif, les gourmandises à partager sont les bienvenues.

Bibliothèque Victor-Hugo 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

« Carnaval et Mascarade »

Ville du Chesnay-Rocquencourt