Soirée Jeux Bibliothèque Villejean Rennes
vendredi 6 novembre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes
Informations pratiques
Soirée Jeux Bibliothèque Villejean Rennes Vendredi 6 novembre, 17h30 Ille-et-Vilaine
Jeux de société pour tous et accompagnement à l’apprentissage du français
Une soirée ludique placée sous le signe de la convivialité, pour s’amuser en famille ou entre amis. A la découverte de jeux de société captivants et drôles, avec un focus sur les jeux qui accompagnent les personnes apprenant le français (FLE).
Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-06T17:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-06T20:30:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes 10 septembre 2026
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes 10 septembre 2026
- « Les Sarah sont dans la place », vous proposent, Place Sarah Bernhardt, Rennes 10 septembre 2026