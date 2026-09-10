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AGENDA · Rennes

Soirée Jeux Bibliothèque Villejean Rennes

vendredi 6 novembre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Villejean
Adresse
43, cours Kennedy 35000 Rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Soirée Jeux Bibliothèque Villejean Rennes Vendredi 6 novembre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Jeux de société pour tous et accompagnement à l’apprentissage du français

Une soirée ludique placée sous le signe de la convivialité, pour s’amuser en famille ou entre amis. A la découverte de jeux de société captivants et drôles, avec un focus sur les jeux qui accompagnent les personnes apprenant le français (FLE).
Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-06T17:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-06T20:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32


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