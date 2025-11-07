Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée jeux Le Chai Bonnat

Soirée jeux Le Chai Bonnat vendredi 7 novembre 2025.

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-12-05

Date(s) :
2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19 2026-01-02 2026-01-16 2026-02-06 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-17 2026-05-01 2026-05-15 2026-06-05 2026-06-19

Tous les 1er et 3ème Vendredi du mois
18h30
2 Participation gratuite
Adhésion par an 10€ Individuel 20€ Famille
Le Chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine   jeuxmcreuse@gmail.com

