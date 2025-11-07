Soirée jeux Le Chai Bonnat

Soirée jeux

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19 2026-01-02 2026-01-16 2026-02-06 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-17 2026-05-01 2026-05-15 2026-06-05 2026-06-19

Soirée jeux

Tous les 1er et 3ème Vendredi du mois

18h30

2 Participation gratuite

Adhésion par an 10€ Individuel 20€ Famille

Au Chai à Bonnat

–> Jeux M Creuse .

Le Chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine jeuxmcreuse@gmail.com

