Soirée jeux Le Chai Bonnat vendredi 7 novembre 2025.
Le Chai 22 Rue Grande Bonnat Creuse
Tarif : 10€
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-11-07 2025-11-21 2025-12-05 2025-12-19 2026-01-02 2026-01-16 2026-02-06 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-17 2026-05-01 2026-05-15 2026-06-05 2026-06-19
Tous les 1er et 3ème Vendredi du mois
18h30
Participation gratuite
Adhésion par an 10€ Individuel 20€ Famille
Au Chai à Bonnat
Le Chai 22 Rue Grande Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine jeuxmcreuse@gmail.com
