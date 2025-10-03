Soirée Jeux Médiathèque-Ludothèque Bourbriac

Médiathèque-Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-10-03 17:00:00

fin : 2025-10-03 21:00:00

Dans le cadre des Biblis en Folie, venez passer un moment convivial et ludique, en famille, entre amis, ou même en solo ! Ouvert à tous, petits et grands, plongez le temps d’une soirée dans l’univers des jeux Crazy et testez des défis surprenants, des énigmes amusantes et des activités qui font travailler imagination et esprit d’équipe. .

Médiathèque-Ludothèque 11 Place du Centre Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 07 10

