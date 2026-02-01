Soirée jeux Brives-sur-Charente

Soirée jeux

1 avenue de l'Europe Brives-sur-Charente Charente-Maritime

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

On vous attend nombreux pour cette soirée jeux, ceux proposés et vous pouvez également emmener les vôtres. Boissons chaudes et froides sur place.

1 avenue de l’Europe Brives-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cdf.brives@gmail.com

English :

We look forward to seeing you there, and you’re welcome to bring your own. Hot and cold drinks available.

