Soirée jeux Brives-sur-Charente
Soirée jeux Brives-sur-Charente vendredi 13 février 2026.
Soirée jeux
1 avenue de l’Europe Brives-sur-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
On vous attend nombreux pour cette soirée jeux, ceux proposés et vous pouvez également emmener les vôtres. Boissons chaudes et froides sur place.
.
1 avenue de l’Europe Brives-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cdf.brives@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you there, and you’re welcome to bring your own. Hot and cold drinks available.
L’événement Soirée jeux Brives-sur-Charente a été mis à jour le 2026-02-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge