Soirée Jeux Gare Cabanac-et-Villagrains

Soirée Jeux

Gare 1 Place du Général Doyen Cabanac-et-Villagrains Gironde

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Ceux qui n’ont habituellement pas de chance aux jeux, ce sera peut être votre jour ! Alors venez nous voir et passer une super soirée en famille ou entre amis ! Nous avons des jeux pour toutes et tous, petit et grand, expert ou novice, il y en a pour tous les goûts !

Nous avons hâte de vous retrouver et de partager plein de moments ludiques ! .

