Soirée Jeux Gare Cabanac-et-Villagrains
Soirée Jeux Gare Cabanac-et-Villagrains vendredi 13 mars 2026.
Soirée Jeux
Gare 1 Place du Général Doyen Cabanac-et-Villagrains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Ceux qui n’ont habituellement pas de chance aux jeux, ce sera peut être votre jour ! Alors venez nous voir et passer une super soirée en famille ou entre amis ! Nous avons des jeux pour toutes et tous, petit et grand, expert ou novice, il y en a pour tous les goûts !
Nous avons hâte de vous retrouver et de partager plein de moments ludiques ! .
Gare 1 Place du Général Doyen Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine capludus33@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Jeux
L’événement Soirée Jeux Cabanac-et-Villagrains a été mis à jour le 2026-03-04 par Sud Bordeaux Tourisme