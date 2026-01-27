Soirée Jeux ! Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac

Soirée Jeux !

Salle des fêtes de Cadaujac Chemin du Château Cadaujac Gironde

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

L’espace Micro-Folie se transforme en ludothèque géante.

Venez découvrir des centaines de jeux de société expliqués par deux ludothécaires passionnés et profitez des casques de réalité virtuelle 3D.

Un vrai moment de partage à la rencontre des autres participants !

En partenariat avec la ludothèque de la CCM.

A partir de 10 ans .

Salle des fêtes de Cadaujac Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

